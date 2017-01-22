Büyükşehir Belediyesi Hekimhanlı Muhtarları Dinledi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Murat Nalçacı, Hekimhan ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.



Nalçacı, Öğretmenevi Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda, Hekimhan Muhtarlar Derneği Başkanı Yusuf Şatır ve muhtarların, sorun ve taleplerini dinledi.



Toplantıda yaptığı konuşmada mahallelere verilen hizmetlerde muhtarların kilit rol oynadığını dile getiren Nalçacı, 2014 yılında Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ile "Malatya'yı Geleceğe Taşıyoruz" sloganıyla yola çıktıklarını hatırlattı.



Naçalcı, Malatya Belediyesi konumundayken merkezde tüm mahallelere eşit hizmet götürme anlayışlarını, büyükşehir olduktan sonra 13 ilçeye yayarak sürdürdüklerini ifade ederek, şunları söyledi:



"Mahallelerimize daha iyi ve kalıcı hizmetler verilmesi noktasında da muhtarlarımızın görüş ve önerileri bizler için büyük önem taşımaktadır. Mahallelinin isteklerini ve ikamet ettikleri yerlerin eksikliklerini bizlerden daha iyi biliyorlar. Muhtarlarımız ile işbirliği içerisinde Büyükşehir Belediyesinin hizmetlerini tüm mahallelerimize ulaştırabiliriz."



Toplantıya katılan Hekimhan Belediye Başkanı Aliseydi Millioğulları da ilçenin uzunca bir süredir genel itibarıyla hizmete susamış bir yapısı olduğunun belirterek, şu an sınırların genişlemesiyle bu durumu daha net gözlemleyebildiklerini kaydetti.



Hekimhan merkezde yapacakları proje ve hizmetlerin tamamlanmasıyla 2017 yılı içinde ilçeyi şaha kalkındıracaklarını dile getiren Millioğulları, aynı hizmet anlayışı ve çalışkanlıkla ilçenin her noktasına hizmet götüreceklerini söyledi.