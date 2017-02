Büyükşehir Belediyesi 'Gençlik Meclisi' Kuruldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi, gençlerin fikir ve önerileriyle kent yönetiminde söz sahibi olmasını sağlayacak Büyükşehir Gençlik Meclisini kurdu.



Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 864 sayılı karar numarası ile onaylanan, Antalyalı gençlerin kent yönetimindeki sesi olacak 'Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi' resmi olarak kuruldu. Farklı siyasi görüş ve fikirleri temsil eden gençleri tek bir çatı altında toplayan Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi 103 üyeden oluşuyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in önerisiyle kurulan meclis, gençlerin sesi olacak. Gençler, fikir ve önerileri ile kent yönetimine katkı koyacak, Büyükşehir Belediye Meclisi'nde söz sahibi olacak.



15- 28 yaş arası her kesimden gençleri kucaklayan 'Gençlik Meclisi', farklı alanlardan STK temsilcileri, siyasi parti üyeleri, genç girişimciler, lise ve üniversite öğrencilerinin yaptığı başvurular neticesinde kuruldu. Başkan Türel, meclisin kuruluş çalışmalarını tamamlaması için Yavuz Selim Savranoğlu'nu başkan olarak atadı.



Gençlik Meclisi Başkanı Yavuz Selim Savranoğlu, gençlerin kendilerini ifade edebilecekleri, fikirlerinin değer gördüğü bir platform olarak yola çıktıklarını söyledi. Savranoğlu, "Büyükşehir Gençlik Meclisi olarak ekonomi, kültür, sanat, insan hakları, spor, şehir bilinci, birlikte yaşama kültürü gibi alanlarda genç bir bakış açısıyla sorunları çözmeyi, yeni fikirler ve projeler üretmeyi, şehrimiz, ülkemiz ve dünyamız için katkı koymayı amaçlıyoruz. İnanıyorum ki bu meclisten toplumun her kesimine fayda sağlayacak, daha yaşanabilir bir Antalya, Türkiye ve dünya için örnek fikirler ve projeler çıkacaktır" diye konuştu. - ANTALYA