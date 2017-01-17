Büyükşehir Belediyesi'den Yangın ve Kurtarma Eğitimi

Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi, işyerleri ve kamu kurumlarına yangın ve kurtarma eğitimi vermeye devam ediyor. İlgili yasa ve yönetmeliklere göre aralıksız olarak gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 2012 yılından buyana yaklaşık 25 bin kişiye eğitim verilirken 4 bin 500 kişi sertifikalandırıldı.



Konuyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, itfaiye teşkilatını güçlendirmeye devam ettiklerini belirterek, 6331 Sayılı İş Kanunu ve İtfaiye Yönetmeliği kapsamında yangın ve kurtarma eğitimlerini aralıksız olarak sürdürdüklerini ifade etti.



2017 yılının 6'ıncı ayından itibaren tüm kamu kurumlarına yangın eğitimi verilmesinin zorunlu hale getirileceğini hatırlatan Başkan Gümrükçüoğlu, "İş Kanuna göre işyerleri ve kurumlarımıza yangın ve kurtarma eğitimi vermekle mükellef olduğumuz gibi İtfaiye Yönetmeliği kapsamında halkımızı bilgilendirmekte asli görevimizdir. Her yıl tekrarladığımız bu çalışmalarımızı yoğunlaştırarak sürdürüyoruz. Bu kapsamda eğitimlere ilgili gösteren hemşehrilerime ve bu çalışmaları gerçekleştiren mesai arkadaşlarıma özel olarak teşekkür ediyorum" diye konuştu. - TRABZON