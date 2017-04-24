Büyükşehir Belediyesi Çocuk Korosundan "Sev Kardeşim" Konseri

Malatya Büyükşehir Belediyesi Çocuk Korosu, 3. konserini vermeye hazırlanıyor. Daha önce "Gülpembe" ve "Mavi Boncuk" adlı konserler veren Büyükşehir Çocuk Korosu, "Sev Kardeşim" adlı 3'üncü konserini verecek.



Malatya Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek konser, 26 Nisan Çarşamba günü saat 20.00'da başlayacak. MABESEM Ses Sanatçılarından Sena Altıntop'un yöneteceği konsere çocuklarıyla birlikte tüm ailelerin davetli olduğu belirtildi. - MALATYA