Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan Çocuk Şöleni Düzenledi
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle düzenlediği Çocuk Şölenine katılan minikler, söyledikleri şarkılar ve oynadıkları oyunlarla 23 Nisan’ı coşkuyla kutladı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle düzenlediği Çocuk Şölenine katılan minikler, söyledikleri şarkılar ve oynadıkları oyunlarla 23 Nisan'ı coşkuyla kutladı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle 23 Nisan Çocuk Şöleni düzenledi. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki şölene, çocuklar ve aileleri katıldı. Şölende şarkılar söyleyen çocuklar, oyunlar oynadı, düzenlenen yarışmalara katıldı. Çocuklar, şölende eğlenerek 23 Nisan coşkusunu yaşarken, şölende sunuculuk yapan Barışcan da, çocuklara eşlik etti. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği 23 Nisan Çocuk Şöleni, şarkılarla sona erdi. - DİYARBAKIR