Büyükşehir Belediye Meclisi Silahlı Saldırıyı Kınadı

ANKARA Büyükşehir Belediyesi'ne kimliği belirsiz kişilerce gerçekleştirilen silahlı saldırıyı, Büyükşehir Belediye Meclisi'nde grubu bulunan siyasi partiler, ortak açıklamayla kınadı.



Büyükşehir Belediye Meclisi Başkanvekili Ali İhsan Ölmez, AK Parti Grup Başkanvekili Bekir Yıldız, CHP Grup Başkanvekili Doğan Yılmazkaya ve MHP Grup Başkanvekili Ramazan Şimşek imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:



"18 Nisan 2017 Salı günü saat 23.50 sıralarında Ankara Büyükşehir Belediyesi hizmet binası, faili meçhul kişi veya kişilerce kurşunlanmıştır. Binanın ön cephesine 3 kurşun isabet etmiş, lakin Belediye çalışanlarımız ve insanımız isabet almamıştır. Kamera kayıtlarına bakıldığında, aracın beyaz Tempra marka bir otomobil, kullanılan silahın bir tabanca olduğu ham bilgileri mevcut olup, emniyet yetkililerimiz, konuyu titizlikle inceleme ve takibe almışlardır.



Ülkemiz, uzun yıllar boyunca terörle mücadelede evlatlarını, genç fidanlarını toprağa vermiş, acısını yüreğine hapsederek birlik ve beraberliğini her şeye rağmen koruyabilme basiret ve ferasetini gösterebilmiş nadide bir metanet anıtı gibidir. Terörü ve teröristi; meşrebi, mezhebi, etnik kökeni sağı ve soluna bakılmaksızın lanetliyor, başta Ankara insanımızı takiben Belediye çalışanlarımıza ve Meclisimize geçmiş olsun diyoruz.



Belediye Meclisi'ni oluşturan AK Parti, CHP ve MHP Meclis üyeleri olarak söz konusu Başkent Ankaramız ve Ankaralımıza saldırı olunca; yek vücut olarak her türlü terör ve teröristi sağına soluna bakmaksızın hep birlikte lanetliyoruz."



- Ankara