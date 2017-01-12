Büyükşehir Belediye Meclisi Ocak Ayı 1. Birleşimi Yapıldı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi Ocak Ayı 1. Birleşimi Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Vekili Ekrem Pehlivan'ın başkanlığında yapıldı. Toplantıda meclis gündeminde yer alan maddeler görüşülerek meclisin onayına sunuldu. Bazı gündem maddelerinin de ilgili komisyonlara havaleleri yapıldı.



Meclis toplantısında ayrıca 2017 yılı Denetim Komisyonu üyeleri belirlendi. Kapalı oylama usulü ile yapılan seçimler sonucu Yusuf Demirbaş, Serdar Erçel, Fahri Konuk, Mehmet Birol Şahin ve Levent Acartabak komisyon üyesi oldu. Büyükşehir Belediye Meclisi 1. Birleşimine; Büyükşehir Genel Sekreteri Osman Yenidoğan, İlçe Belediye Başkanları, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri ve BASKİ Yönetim Kurulu ve daire başkanları katıldı. Büyükşehir Belediye Meclisi 19 Ocak günü saat 15.00'da yeniden toplanma kararı ile sona erdi. - BALIKESİR