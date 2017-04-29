Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik'ten Ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan'ı ziyaret etti.



Başkan Akdoğan, ziyarette Niğde Belediyesinin kente kazandırdığı yatırımlar ve yeni projelerle ilgili Çelik'e, bilgi verdi. Ziyarette her iki başkan da çeşitli konularda fikir alışverişinde bulundu.



Başkan Akdoğan, yaptığı açıklamada, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.



Ziyaret, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından son buldu.