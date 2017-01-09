Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Malatya'daki sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya Toplum Gönüllüleri Birliği Derneği-Gönüllü Kardeşlik Platformu tarafından düzenlenen toplantıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, Malatya Toplum Gönüllüleri Platformu Başkanı Ahmet Aygün ve 60'a yakın sivil toplum kuruluşu temsilcisiyle görüş alışverişinde bulundu.
Çakır, birlik ve beraberlik mesajının verildiği toplantıda, Suriye'nin insanların gözleri önünde yok edildiğini, ortada, vatan, millet ve değerler adına hiçbir şey kalmadığını belirterek, "Bu terörü iyi değerlendirmek lazım. İslam coğrafyasının geldiği durumu iyi gözlemlemek gerekiyor. Bunları iyi incelersek kendimize mutlaka ders çıkarırız. Ortada büyük bir acı var. İnsanlık dramı var. Birlik ve beraberlik noktasında çok çalışmamız lazım." ifadelerini kullandı.
Belediyecilik hizmetleri hakkında da bilgi veren Çakır, Malatya'yı elbirliğiyle yönettiklerini dile getirdi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Çakır, Stk'larla Bir Araya Geldi
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Malatya'daki sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Malatya'daki sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi.