Büyükşehir, Batıgöz ile Protokol İmzaladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa BATIGÖZ Sağlık Grubu ile personele yönelik özel sağlık imkanları sağlayan protokol imzaladı.



Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, Manisa BATIGÖZ Sağlık Grubu İşletme Müdürü Mualla Samay, Ege Bölge İş Geliştirme Müdürü Okan Işıklı'yı ağırladı. Ziyarette Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, Manisa BATIGÖZ Sağlık Grubu yöneticileriyle Manisa Büyükşehir Belediyesi personeline yönelik özel sağlık imkanlarını içeren protokol imzaladı. İmza töreninde konuşan Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, "BATIGÖZ Sağlık Grubu ile Büyükşehir Belediyesi personelimize imkanlar sağlayan bir protokol imzaladık. Hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - MANİSA