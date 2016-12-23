Büyükşehir Basketbol Oyuncuları Doğa'da

Sakarya Büyükşehir Basketbol Takım Kaptanı Kerem GÖNLÜM, Takım Oyuncusu Calvin Dorsey HARRIS JR, Baş Antrenör Burak BIYIKTAN ve SBB Yönetim Kurulu Üyesi Cavit AKOVA öğrencilerle Doğa Okulları'nda öğrencilerle buluştu.
Öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan başarılı ekip, yöneltilen soruları samimiyetle cevapladı. Elde ettiklerin başarılardan da öğrencilere bahseden ekip keyifli bir söyleşinin ardından okul kampüsünden ayrıldı.
Alanında başarılı ve tanınmış kişileri ağırlamaya devam eden Doğa Okulları öğrencilerini çeşitli branşlardan usta isimlerle bir araya getirerek öğrencilerinin geleceğine yön veriyor.