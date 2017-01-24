Büyükşehir Bandosu'nun Yıldızından İlk Single

Bursa Büyükşehir Belediye Bandosu sanatçılarından bestekar Umut Ahmet, 'Gece Mavisi' adlı ilk single albümünü çıkardı.



Bursa Büyükşehir Belediye Bandosu'nda trombon sanatçısı olarak görev yapan Umut Ahmet, ilk single albümü 'Gece Mavisi' ile müzikseverlerle buluştu. Son dönemin sevilen şarkılarında imzası bulunan ve sanatçı İrfan Özata'nın da 'Hasret Türküsü' ile 'Masal' adlı şarkılarının söz yazarı ve bestecisi olan Umut Ahmet, bugünlerde, 'Gece Mavisi' şarkısını müzikseverlerin beğenisine sunmanın heyecanını yaşıyor.



Söz ve müziğini üstlendiği 100'den fazla eserin sahibi de olan ödüllü müzisyen Umut Ahmet'in ilk single çalışması, TMC etiketiyle dijital zeminde yerini aldı. - BURSA