Büyüklüğünden Dolayı İlgi Az

Bilecik'te manav tezgahında tanesi yaklaşık yarım kilo gelen ve 3 liraya satılan Deveci armutlarına, büyüklüklerinden dolayı ilgi az oluyor.



Bursa'nın İnegöl ilçesinden gelen kasaların içerisindeki Deveci armutlarının büyüklüğünden dolayı tanesi aşağı yukarı yarımşar kilo civarı gelirken, kilosu 7,5 TL'den satıyor. Armudun tanesi 3 TL'ye gelmesi vatandaşlar tek tek almasına neden oluyor. Armutların hepsinin tane olarak yaklaşık yarım kiloya geldiğini anlatan Manav Kadir Demirbaş, "Bursa'nın İnegöl ilçesinden gelen Deveci armutları genelde hep büyük. Geçenlerde bir tanesi tartıya koyduğumuzda 980 gram geldi. Bu gelenlerde aşağı yukarı tanesi yarımşar kilo. Kilosu 7,5 TL'den Deveci armudundan bu armut 400 gram geldi ve fiyatı 3 TL. Müşterilerimiz alırken, tek tek alıyorlar ve 1 armudu rahatça 3 kişi yiyebilir" dedi. - BİLECİK