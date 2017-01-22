Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Büyükler Türkiye Tekvando Şampiyonası sona erdi.



Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından Alanya Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen Büyükler Türkiye Tekvando Şampiyonası'na, 65 ilden bin 546 sporcu katıldı.



Atatürk Spor Salonu'nda 6 gün süren şampiyonanın final gününde 87, artı 87 kilogram erkekler müsabakası 73, artı 73 kilogram kadınlar müsabakası yapıldı.



Zorlu mücadelelerin sonunda 73 kilo kadınlarda İstanbul Büyüşehir Belediyespor'dan Sude Bulut 1'inci, Ankara İlbankspor'dan Mevrenur Evci 2'inci, İstanbul Tuzla Belediyespor'dan Bilgehan Çelik ise 3'üncülüğü elde etti.



Erkekler 87 kiloda Ankara İlbankspor'dan Ensar Uğuz 1'inci Ankara Ulaştırmaspor'dan Metehan Göktepe 2'inci Ankara İlbankspor'dan Ömer Fırat Çelik ise üçüncü oldu.



Artı 87 kilo erkeklerde Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor'dan Sabit Buğrahan Karakaş 1'inci, Ankara İlbankspor'dan Kaan Kılıç 2'inci İzmir Vizyonspor'dan Okay Düztepe ise 3'üncülüğü elde etti.



Artı 73 kadınlarda İzmir Büyükşehir Belediyesispor'dan Esra Akbulak 1'inci Ankara Sevenspor'dan İrem Ceran Bilecen 2'inci İstanbul Tuzla Belediyesispor'da Özlem Kuşcan ise üçüncü oldu.



Dereceye giren sporcular ödül töreniyle madalyalarını aldı. - ANTALYA