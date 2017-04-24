Büyükler İçin "En Büyük Haber" Kayseri'de Oyunu Sahnelendi

Büyükşehir Belediyesi, birbirinden güzel etkinliklerle Kayseri'deki sosyal hayata katkı sunmaya devam ediyor. Hafta sonu çocuk tiyatrolarının yanı sıra büyükler için de "En Büyük Haber" adlı oyun sahnelendi.



Büyükşehir Belediyesi, Kuran-ı Kerim'in daha iyi anlaşılmasına yönelik farkındalık oluşturmayı amaçlayan "En Büyük Haber" adlı oyunu Kayseri'deki tiyatroseverlerle buluşturdu. Hikayesini Ahmet Mercan'ın yazdığı oyunu Yunus Emre Obut yönetti.



Oyunda, iflas etmiş bir fabrikatörün ofisine hırsızlık yapmak için gelenlerin Kuran-ı Kerim ile tanışması ve böylece başlayan değişim süreci anlatıldı. Tiyatro Külliyen oyuncuları tarafından Şehir Tiyatrosu'nda sahnelenen oyuna büyük ilgi gösterildi. - KAYSERİ