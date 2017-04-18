Büyükelçiler Entegre Çevre Projesini İnceledi

Çevreci yatırımlarda Türkiye'nin önde gelen Belediyelerinden birisi olan Malatya Büyükşehir Belediyesinin bu alandaki yatırımları yabancı ülkeler tarafından da dikkat çekiyor.



11. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Tarım Teknolojileri Makine Hayvancılık ve Gıda Fuarı'na katılmak amacıyla Malatya'ya gelen Lübnan Büyükelçisi Mansour Abdallh ile Moritanya İslam Cumhuriyeti Büyükelçisi Dhehbi Dhehbi Büyükşehir Belediyesi Malatya Entegre Çevre Projesi'nde incelemede bulundu. Malatya Entegre Çevre Projesini yerinde gören büyükelçiler, bilgi edinme talepleri üzerine Katı Atık Sahası'na götürülerek, yerinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi.



"Projeye ilgi duyuyoruz"



Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Alican Bozkurt'un yanı sıra ilgili şube müdür ve teknik personellerin de katıldığı inceleme sırasında, Katı Atık Sahasında büyükelçilere proje ile ilgili brifing verildi.



Büyükelçiler, Malatya Entegre Çevre Projesini bildiklerini ve ilgi duyduklarını belirterek, proje ile ilgili detaylı bilgiler alırken, memnuniyetlerini de dile getirdi. - MALATYA