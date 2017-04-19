Büyükelçiler "Edirne'den Balkanlar ve Avrupa'ya" Bakacak
Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilciliği ve Trakya Üniversitesi işbirliğiyle "Edirne'den Balkanlar ve Avrupa'ya Bir Bakış: Türkiye-Bulgaristan-Romanya" konferansı düzenlenecek.
Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilciliği ve Trakya Üniversitesi işbirliğiyle "Edirne'den Balkanlar ve Avrupa'ya Bir Bakış: Türkiye-Bulgaristan-Romanya" konferansı düzenlenecek.
Temsilcilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, konferansa Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Balkanlarla Siyasi İlişkilerden sorumlu Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Süleyman Gökçe, Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Koray Ertaş ve Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük katılacak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Fehmi Yıldız Konferans salonunda 27 Nisan Perşembe günü gerçekleşecek konferansta büyükelçiler, konferans sonrası öğrencilerin sorularını yanıtlayacak.
Konuk büyükelçiler, konferans sonrası basınla da buluşacak.