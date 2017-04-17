Büyükelçiler, Battalgazi İlçesini Gezdi

11. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Tarım Teknolojileri, Makine, Hayvancılık ve Gıda Fuarı için Malatya'ya gelen çeşitli ülkelerin Ankara Büyükelçileri ile ekonomi müsteşarları, Battalgazi ilçesinin tarihi ve kültürel varlıklarını gezdi.



Battalgazi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, fuar için kente gelen Karadağ, Ürdün, Sudan, Lübnan, Kosova ve Makedonya ülkelerinin Ankara Büyükelçileri ile Endonezya, Filistin, Tayvan, Ukrayna ve Moritanya ülkelerinin ekonomi müsteşarları, Battalgazi ilçesinde ilk olarak Tarihi Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı'nı gezdi.



Battalgazi ilçesinin zengin bir tarihe ve kültüre sahip olduğunu belirten büyükelçiler ve ekonomi müsteşarları, daha sonra Ulu Cami'yi ziyaret etti. Ulu Cami'nin tarihi hakkında bilgiler alan büyükelçiler ve müsteşarlar, son olarak Türkiye'de ilk kez Battalgazi ilçesinde açılan Eskimalatya Yaşam Müzesi'ni gezdi.



Tarihi Kentler Birliği tarafından Türkiye'de uygulama ödülüne layık görülen Eskimalatya Yaşam Müzesi hakkında bilgiler alan misafirler, müzeyi çok beğendiklerini ifade ederek, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a tarihi eserlerin ayağa kaldırılması ve müzenin hizmete sunulmasından dolayı teşekkür ettiler.