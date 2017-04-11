Büyükelçi Tezel: Ukrayna, Türkiye'ye AB Gözlüğüyle Bakmasın

Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yönet Can Tezel, Türkiye'nin Ukrayna'yla ilişkilerinin Rusya ile olan ilişkilerinden bağımsız olduğunu ve Türkiye'nin Ukrayna'nın Avrupa entegrasyonunu desteklediğini belirterek, Ukrayna'nın da Türkiye'ye "sadece AB'nin bakışıyla bakmaması" gerektiğini söyledi.



Büyükelçi Tezel, Kiev'de Türk-Ukrayna ilişkilerinin değerlendirildiği bir sempozyumda yaptığı konuşmada, Türkiye ile Ukrayna arasında ilişkilerin daima iyi olduğunu ve bu ilişkilerin daha da gelişmemesi için bir nedenin bulunmadığını belirtti. Türkiye ile Ukrayna'nın günümüzde ekonomik işbirliği potansiyelini somuta dökme çabasında olduklarını belirten Büyükelçi Tezel, 2011 yılından bu yana Türkiye ile Ukrayna Yüksek Düzey Stratejik İşbirliği Konseyi'nin toplantılarının devam ettiğini dile getirdi.



Rusya'nın Türkiye'nin önemli bir ortağı olduğunu ifade eden Tezel, buna karşılık Türk-Ukrayna ilişkilerinin Türk-Rus ilişkilerinin bir ürünü olmadığını belirtti. Türkiye'nin Ukrayna'nın Avrupa entegrasyonunu desteklediğini belirten Tezel, diğer taraftan, Avrupa'nın son yıllarda çok değiştiğini ve Avrupa'da yabancı düşmanı, ırkçı, Müslüman karşıtı ve Yahudi karşıtı eğilimlerin güçlendiğini ifade etti. Büyükelçi Tezel, Ukrayna'nın Türkiye'ye sadece Avrupa Birliği'nin açısından bakmaması gerektiğini kaydetti. - Berktay