Büyükelçi Richard Moore Kendisine Küfür Eden Ertem Şener'e Cevap Verdi

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore, dün Twitter'dan yaptığı bir paylaşımında, "Dolmabahçe Sarayı'nın dışında laleler. Bahar işareti! Güzel." ifadelerini kullanmıştı.

Richard Moore'un "Bahar işareti!" paylaşımı:



Spor spikeri Ertem Şener, Moore'un bu tweetindeki "Bahar işareti!" ifadesine sinirlenerek Twitter üzerinden Richard Moore'a ağır küfürler etmiş, "İngiliz köpeği" demişti.

MOORE, ERTEM ŞENER'E CEVAP VERDİ

Richard Moore, bugün yaptığı bir paylaşımla Ertem Şener'e cevap verdi. Büyükelçi, Ertem Şener'i menşınladığı tweetin'de bir köpek fotoğrafı paylaştı ve "İngiliz köpeği" ifadesini yazdı.

Richard Moore'un Ertem Şener'i menşınladığı tweet:



