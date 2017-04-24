Büyükelçi Kılıç: 'Bugün Amerika'daki Türkler Açısından Önemli Bir Gün'
Amerika'nın başkenti Washington’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Geleneksel Barış ve Dayanışma Yürüyüşü ve Festivali düzenlendi.
Amerika'nın başkenti Washington'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Geleneksel Barış ve Dayanışma Yürüyüşü ve Festivali düzenlendi. Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, festival sırasında Amerika'nın Sesi'nin sorularını yanıtladı