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Büyükelçi Karlov'un Adı Büyükelçiliğin Sokağına Verildi

Büyükelçi Karlov'un Adı Büyükelçiliğin Sokağına Verildi

Uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un ismi, büyükelçiliğin bulunduğu Karyağdı Sokak'a verildi.

Büyükelçi Karlov'un Adı Büyükelçiliğin Sokağına Verildi

Uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un ismi, büyükelçiliğin bulunduğu Karyağdı Sokak'a verildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Aşağı Ayrancı'daki Karyağdı Sokak'ın ismi, Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oybirliğiyle alınan kararla, Andrey Karlov olarak değiştirildi.

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