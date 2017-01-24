Büyükelçi Kanbay Şehit Aileleri Derneği Heyetini Kabul Etti

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın Kıbrıs meselesini "Türkiye'nin adayı işgali" olarak tanımlamasının enteresan bir ifade olduğunu belirterek, "O yıllarda kendisi herhalde hayatta bile yoktu, belki de minnacık bir bebekti. Kendi ülkesinden buraya gelen bir katilin 1950'li yıllardan itibaren bu adada nasıl cinayetler işlediğini hatırlamıyor." dedi.



Büyükelçi Kanbay, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği heyetini kabul etti.



Kanbay, kabulde yaptığı konuşmada, şehitleri, gazileri anmanın, tarihin önemli olaylarını, acılarını, iyi ve kötü günlerini hatırlamak için de bir vesile olduğunu belirterek, Çanakkale Şavaşı ve Kurtuluş Savaşı'ndan örnekler verdi.



Türkiye'de geçen yıl 15 Temmuz'da ortaya çıkan menfur ihanet ve devleti işgal etme teşebbüsünün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı, milletin direnmesi ve devlete sahip çıkmasıyla önlendiğini anlatan Kanbay, şimdi de bu ihanet şebekesinin bulunup kökünün kazınması için çalışıldığını ifade etti.



Kıbrıs şehit ve gazilerini anarken, Kıbrıs adasını helenleştirme uğruna birçok komplolar kurulduğuna dikkati çeken Kanbay, bugün de devam eden hastalıklı zihniyetlerin o dönemlerde nasıl kötülükler ve hunharca işler yaptıklarını tekrar akıllara getirdiğini vurguladı.



Büyükelçi Kanbay, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın Kıbrıs meselesini "Türkiye'nin adayı işgali" olarak tanımlamasının enteresan olduğunu belirterek, "O yıllarda kendisi herhalde hayatta bile yoktu, belki de minnacık bir bebekti. Kendi ülkesinden buraya gelen bir katilin 1950'li yıllardan itibaren bu adada nasıl cinayetler işlediğini hatırlamıyor." diye konuştu.



Kanbay, şehit ve gazileri anmanın, geçmişin acı tatlı olaylarını da hatırlamanın ve bunlardan ders çıkarmanın bazı konuları doğru değerlendirmeye yardım edeceğini dile getirerek, derneğe yürüttükleri güzel çalışmalardan ötürü teşekkür etti.



Konuşmaların ardından Kanbay'a Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneğinin 43. yılı vesilesiyle plaket takdim edildi.