Büyükelçi Eşleri Altınköy'de

Altındağ Belediyesi tarafından yapılan ve Ankara'nın merkezine köy hayatını taşıyan Altınköy Açık Hava Müzesi, büyükelçi eşlerini ağırladı.



Afganistan, Bangladeş, Burkina, Kanada, Kongo, Endonezya, Gine, İran, Japonya, Litvanya, Letonya, Malezya, Moritanya, Morokko, Mısır, Nijer, Sri Lanka, Senegal ve Sudan Büyükelçilerinin eşleri, Altınköy'ü ziyaret etti. Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'nin eşi Saadet Tiryaki'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen buluşmada, büyükelçi eşleri Anadolu köy ritüellerini yaşama fırsatı buldu. Büyükelçi eşleri, önce Altınköy Açık Hava Müzesi hakkında uzman rehberlerden bilgi aldı. Büyükelçi eşlerine Başkan Tiryaki'nin kızı Merve Tiryaki de eşlik ederek tercümanlık yaptı. Daha sonra köy meydanına inen konuklar, bu bölgedeki dükkanları gezdi. Büyükelçi eşleri, kalaycıdan sepetçiye, demirciden topaç ve ney ustasına kadar tüm zanaatkarlardan bilgi alıp, ürünlerini inceledi. Özellikle ney ve kalay atölyesinden oldukça etkilenen büyükelçi eşlerinden bazıları ney üflemeyi denedi. Bol bol hatıra fotoğrafı çektiren büyükelçi eşleri, köy kahvaltısı yaptı. - ANKARA