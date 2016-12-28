Büyükelçi Diriöz Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov'la Görüştü

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz, Kremlin Ortadoğu Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakanı Yardımcısı Mihail Bogdanov ile görüştü.



AA muhabirinin diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Büyükelçi Diriöz, Bogdanov'a tanışma ve nezaket ziyaretinde bulundu.



Görüşmede iki ülke ilişkilerinin yanı sıra Suriye başta olmak üzere bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunuldu. Suriye konusunda yürütülen işbirliği ve diyaloğun önemine işaret edildi.



Büyükelçi Diriöz, dün Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Grigoriy Karasin ile görüşmüştü.