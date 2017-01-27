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Büyükelçi Atamaları Yapıldı
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Büyükelçi Atamaları Yapıldı
27 Ocak 2017 Cuma 09:52
Bazı büyükelçiler merkeze alındı, bazı büyükelçiliklere de atama yapıldı.
Bazı büyükelçiler merkeze alındı, bazı büyükelçiliklere de atama yapıldı
Kaynak:
Dunya.com
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