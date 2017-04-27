Büyükçekmeceli Çocuklar Kayahan'ı Şarkılarıyla Andı
Büyükçekmece Belediyesi Çocuk Korosu, unutulmayan Kayahan şarkılarına sesleriyle hayat verdi.
Büyükçekmece Belediyesi Çocuk Korosu, unutulmayan Kayahan şarkılarına sesleriyle hayat verdi. Kayahan'ın birbirinden güzel eserlerini seslendiren çocuklara, Kayahan'ın eşi İpek Açar ve sanatçı Suat Suna eşlik etti.
Büyükçekmece Belediyesi, Ustalara Saygı gecesi kapsamında, geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden sanatçı Kayahan için 'Bir Yıldız Işığında Çocuk Sesleri' isimli konser düzenledi. Konser kapsamında 110 çocuktan oluşan Büyükçekmece Belediyesi Çocuk Korosu, İskender Paydaş orkestrası eşliğinde Kayahan'ın unutulmayan birbirinden güzel eserlerini seslendirdi. Büyükçekmece Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen konsere; Kayahan'ın eşi İpek Açar ve sanatçı Suat Suna da katılarak, çocuklarla birlikte Kayahan'ın gönüllere kazınan şarkılarını söyledi. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün de geceye katılarak çocukların sahne performansını izledi.
"Güzel şarkılarıyla Kayahan'ı andık"
Kayahan'ın şarkılarını Büyükçekmeceli çocukların ağzından dinlemiş olmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Ustalara saygı gecesinde güzel şarkılarıyla Kayahan'ı andık. Allah rahmet eylesin. 110 kişiden oluşan Büyükçekmece Belediyesi Çocuk Korosu, salonu dolduran Büyükçekmece halkına Kayahan'ın şarkılarını söyledi. Kayahan'ın eşi İpek Açar ve Sanatçı Suat Suna da bu akşam çocuklarımızla birlikte sahne aldı. Dinleyenler hem hüzünlendiler hem de eğlendiler. Programımıza katılan tüm vatandaşlarımıza, Kayahan'ın eşi İpek Açar ve Sanatçı Suat Suna'ya teşekkür ediyorum" diye konuştu.
"Çocuklarımıza çok teşekkür ediyorum"
Kayahan'ın eşi İpek Açar ise, geceyi organize eden Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'e teşekkür ettiğini söyleyerek, "Bugün çok güzel bir gece oldu, benim için. Özellikle çocuklarımıza çok teşekkür ediyorum. Bugün burada dinlediğimiz bütün şarkılar kalbimize, yüreğimize yer etmiş şarkılar. Hepiniz de Kayahan'a çok büyük sevgi besliyorsunuz, her zaman da beslediniz. Kayahan'a dua ve sevgiyle kocaman bir alkış gönderiyoruz" dedi. - İSTANBUL