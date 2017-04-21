Büyükçekmeceli Atletlerin Büyük Başarısı

Büyükçekmece Belediyesi Atletizm Takımı, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Küçükler Atletizm İl Birinciliği turnuvasında 9 madalya, 1 kupa elde ederek Büyükçekmece'nin gururu oldu. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, İstanbul İl Birinciliği yarışmasında büyük bir başarıya imza eden Büyükçekmece Belediyesi Spor Akademisi Atletizm Takımı'nın sporcu ve antrenörlerini kutladı.



Büyükçekmece Belediyesi Spor Akademisi Atletizm Takımı, Türkiye Atletizm Federasyonu 2017 sezonu Küçükler Atletizm İl Birinciliği (U14 yaş kategorisi) yarışmasında Büyükçekmece'yi temsil etti. Başakşehir Olimpiyat Stadyumu'nda 80 metre, uzun atlama, yüksek atlama, fırlatma topu, bin metre ve 5x80 metre bayrak koşusu olmak üzere 6 branşta düzenlenen yarışmalara 6 sporcuyla katılan Büyükçekmece Belediyesi Spor Akademisi Atletizm Takımı önemli başarıya daha imza attı.



9 madalya 1 kupa



Yarışma sonucunda Büyükçekmece Belediyesi Spor Akademisi Atletizm Takımı sporcularından; Sudenaz Karakoç uzun atlamada 2'nci, Sudenaz Tok 80 metrede 3'üncü, Miray Koyuncu fırlatma topunda 3'üncü, Pelinsu Mazlum yüksek atlamada 3'üncü oldu. 5x80 Bayrak Koşusu kategorisinde Büyükçekmece Belediyesi Spor Akademisi Atletizm Takımı Sudenaz Tok, Sudenaz Karakoç, Sudenaz Terzi, Miray Koyuncu ve Esmagül Arslan takım halinde 3'üncülük elde etti. Büyükçekmeceli atletler toplamda 9 madalya 1 kupa kazandı. Kürsüye çıkan sporculara madalyaları Atletizm Federasyonu temsilcileri ile Milli Atlet Tayfun Demiralay tarafından takdim edildi.



"Hedef milli takım"



Büyükçekmece Belediyesi Spor Akademisi Atletizm Takımı sporcularının tamamımın Ekim 2015'ten bu yana ilçe genelindeki okullarda yapılan yetenek taramaları sonucunda tespit edildiğini belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Büyükçekmeceli gençler seçmelerin ardından düzenli antrenmanlara tabi tutulmuş ve 2016 yılında lisanslanarak profesyonel olarak müsabakalara katılmaya başlamışlardır. Sporcularımızın hedefi Türkiye Şampiyonası'na katılmak ve Milli Takım'da yer almaktır. Türkiye Atletizm Federasyonu 2017 sezonu Küçükler Atletizm İl Birinciliği yarışmalarında 9 madalya ve 1 kupa kazanma başarısını elde eden takımımız kutluyorum" dedi. - İSTANBUL