Büyükçekmece Kar Yağışına Karşı Önlemlerini Aldı

Meteoroloji'nin Balkanlardan gelecek kar yağışı uyarısı üzerine teyakkuza geçen Büyükçekmece Belediyesi, kar yağışına karşı tüm tedbirlerini aldı. Büyükçekmecelileri tedbirli olmaları konusunda uyaran Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları ile mücadele için oluşturduğumuz ekiplerimiz her zaman olduğu gibi 24 saat esasıyla görev başında olacak" dedi.



250 personel 24 saat görev başında



Büyükçekmece Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı Kar Timi, Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasına karşı hazırlıklarını tamamladı. Geçtiğimiz yıl kış mevsimlerinde yoğun kar yağışına rağmen İlçe halkını mağdur etmeyen Büyükçekmece Belediyesi, bu yıl da aynı titizlikle çalışmalarını sürdürüyor.



Büyükçekmece Belediyesi karla mücadele ekipleri, tuzlama araçları, kepçeler, greyderler, kamyonlar, ambulanslar ve 250 personelle ile 24 saat teyakkuzda olacak. Fen İşleri Müdürlüğünce oluşturulan Kar Timleri ilçenin ana giriş yolları, cadde, sokak ve bulvarlarında hizmet verecek.



Başkan Akgün: "Vatandaşımız tedbirini alsın"



Büyükçekmece halkının, kış mevsiminin olumsuz şartlarından etkilenmemesi için her türlü önlemin alındığı belirten Başkan Akgün şunları söyledi:



"Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası ve kar yağışına belediye olarak hazırız. Belediye birimlerimiz ile kar yağışı olmadan önce son değerlendirmemiz yaptık. Karla mücadele adına ilçemiz de çalışma programları oluşturduk. Ancak vatandaşlarımızda tedbirli olsun, almaları gereken önlemleri alsın" uyarısında bulundu.



"Belediyeyi arayın"



Akgün; "Belediyemizce oluşturulan sosyal yardım ekiplerimiz 24 saat nöbet esasına göre halkımızın her türlü sorununa en kısa zamanda müdahale edecekler. Ayrıca vatandaşlarımız gece-gündüz demeden belediyemizin sabit numarası olan 444 0 340 - 868 18 81 - 868 13 17- 873 34 30 - 883 03 73 nolu telefonlarını arayarak talep ve sorunlarını iletebilirler" açıklamasını yaptı. - İSTANBUL