Büyükçekmece'de Velilere Teog Öncesi Motivasyon Semineri

Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi'nin düzenlediği "TEOG Bilgilendirme ve Moral Motivasyon Semineri"nde Psikolog Murat Türetken, ebeveynlere sınav öncesinde çocuklarına nasıl yaklaşmaları gerektiğiyle ilgili bilgiler verdi.



Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavı için velilere "TEOG Bilgilendirme ve Moral Motivasyon Semineri" düzenledi.



Seminerde konuşmacı olan Psikolog Murat Türetken, ebeveynlere sınav öncesinde çocuklarına nasıl yaklaşmaları gerektiğiyle ilgili bilgiler verdi. Sınav öncesinde çocukları korkutmamak gerektiğini belirten Türetken, çocukların korkuyla birlikte hissettikleri kaygının sınavda kötü sonuç elde etmesine neden olabileceğini söyledi.



"Kötü sonuç alsa da çocuk yine sizin çocuğunuzdur"



Psikolog Murat Türetken sözlerine şu şekilde devam etti:



"TEOG bir göstergedir. Anne ve babanın ağzından çıkan her söz çocuk için bir modeldir. Sınavdan başarısız sonuç alsa da çocuk yine sizin çocuğunuzdur. Onu endişelendiren, korkutan bir anne baba değil bundan sonrasında ne yapabiliriz diyen bir anne baba olmalısınız."



"Başkanımız eğitime büyük önem veriyor"



Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ü temsilen seminere katılan Belediye Başkan Yardımcısı Başak Sancar ise, "Sayın başkanımızın eğitime olan katkılarını hepimiz biliyoruz. Kendisinin önem verdiği konuların başında hiç tartışmasız ki eğitim gelir. Katılımın yoğunluğundan da görüyorum ki sizler de bu konuya önem veriyorsunuz. Hepinizin ayağına sağlık geldiğiniz için teşekkür ediyorum" diyerek Psikolog Murat Türetken'e çiçek ve plaket takdim etti. - İSTANBUL