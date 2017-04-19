Büyükçekmece'de Pedallar 23 Nisan İçin Dönecek

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Büyükçekmece'de 5'inci Geleneksel Ödüllü Yıldızlar Bisiklet Yarışması düzenlenecek.



Büyükçekmece Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında 5'inci Geleneksel Ödüllü Yıldızlar Bisiklet Yarışması düzenliyor. 23 Nisan Pazar günü Sinanoba Büyük Atatürk Parkı'nda gerçekleşecek olan yarışmalar 6 kategoride gerçekleşecek.



6 kategoride gerçekleşecek



Büyükçekmece Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ve Büyükçekmece Bisiklet Kulübü işbirliğiyle gerçekleştirilecek olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamındaki Geleneksel Ödüllü Bisiklet Yarışması; 2003 - 2004 - 2005 doğumlu kız ve erkekler olmak üzere 6 kategoride koşulacak.



23 Nisan Pazar günü saat 13.00'da kayıtların alınmasının ardından yarışmanın startı saat 14.00'da verilecek. Yarışma sonucunda dereceye giren bisikletçilere kupa ve madalya verilecek. - İSTANBUL