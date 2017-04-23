Büyükçekmece'de Atatürk Anıtı Törenle Açıldı
Büyükçekmece'de Atatürk anıtı törenle açıldıİSTANBUL - Büyükçekmece'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinliklerle kutladı.
Büyükçekmece'de Atatürk anıtı törenle açıldı
İSTANBUL - Büyükçekmece'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinliklerle kutladı. Etkinlikler kapsamında Büyükçekmece Belediyesi'nce Kaymakamlık binası önüne yapılan Atatürk Anıtı düzenlenen törenle hizmete açıldı.
Büyükçekmece Belediyesi de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinliklerle kutladı. Kaymakamlık binası önüne yaptırılan Atatürk Anıtı düzenlenen törenle açıldı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 97. yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında hizmete açılan anıt törenine Büyükçekmece Kaymakamı Mustafa Hulusi Arat, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ve çok sayıda kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı. Düzenlen törende Kore gazilerine plaket takdim edildi. Açılış töreninin ardından İstiklal Marşı okundu ve saygı duruşunda bulunuldu.
Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın önemine dikkat çekerek, "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, ulus devletinin temelinin atıldığı gündür. Çanakkale destanından sonra ulus devletin temelinin atıldığı Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılarak, kurtuluş savaşından önce egemenliğin kayıtsız şartsız millete verilmesi ulus devletin doğmasının en ana temeli olmuştur. Türkiye cumhuriyeti devletinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve çocuk Bayramda bir kez daha rahmetle, minnetle, şükranla anıyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramın kutlama saatinde Büyükçekmece Atartürk Meydanı diyeceğimiz bu notada Atatürk'ün 5 buçuk metre yüksekliğinde bir heykelini dikerek büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü abideleştirdik" şeklinde konuştu.
Anıta sunulan çelenklerin ardından tören sonra erdi.