Büyükçekmece'de 50 Fırına Şafak Denetimi

Büyükçekmece Belediyesi ekipleri sabahın erken saatlerinde ilçedeki 50 fırını denetledi. Ekiplerle birlikte denetimlere katılan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Uyarılarımızı dikkate almayan ve vatandaşımızın sağlığıyla oymaya devam eden iş yerlerini de faaliyetten men edeceğiz" dedi.



Büyükçekmece Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde faaliyet gösteren 50 fırında 50 kişilik ekiple çok kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Sabah saat 06.00'da üç ayrı bölgede eş zamanlı başlatılan denetime Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Belediye Başkan Yardımcıları Ömer Kazancı, Adem Yazır, Ruhsat Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri katıldı.



Kurallara uyanlara teşekkür edildi



Büyükçekmece ilçe sınırlarında ekmek üretimi yapan 50 fırını tek tek inceleyen belediye ekipleri, ekmek üretiminde kullanılan ham maddelerin depolanmasından üretim aşaması ve üretilen ekmeklerin poşetlenmesine kadarki aşamaları denetledi. Fırınların ruhsat, iş yeri açma izni ve personel hijyen belgelerinin de kontrolleri yapıldı. Denetlemelerde hijyen kurullarına uyan ve halk sağlığına özen gösteren işletmelere teşekkür edilirken kurallara uymayan iş yerleri hakkında da işlem yapıldı.



"Ambalajlı ekmek satışı medeniyetin gereğidir"



Birinci bölgede yapılan denetlemelere katılan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Büyükçekmece Belediye Meclisi kararıyla 1 Ocak 2017 tarihinde ilçe genelinde başlatılan ambalajlı ekmek satışı zorunluluğunun vatandaştan büyük destek gördüğünü belirterek, "Vatandaşımızdan bize çok sayıda teşekkür telefonu geliyor. Vatandaşımız artık kendi ekmeğine başkalarının elinin değmesini istemiyor. Bu uygulama aynı zamanda da medeniyetin bir gereğidir. Büyükçekmece'de ekmeklerin ambalajlı satılması konusunda fırıncılarımız olsun, fırıncılar dernekleri olsun bize büyük destekleri oldu. Hepsine Büyükçekmece ailem adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.



"Faaliyetten men edeceğiz"



Büyükçekmece Belediyesinin 50 kişilik ekiple 3 ayrı bölgede 50 ekmek fırınını tek tek denetlediğini belirten Başkan Akgün şu açıklamayı yaptı:



"Halkın sağlığını direk olarak ilgilendiren ekmeklerin uygun hijyen koşullarında üretilip üretilmediğini kontrol ediyoruz. Sağlık, hijyen, temizlik kurallarına uyan fırın işletmecilerimize vatandaşımızın sağlığının korunması anlamında göstermiş oldukları gayretten dolayı teşekkür ediyorum. Denetlemeler sonucunda her fırın için hazırladığımız raporları fırın işletmecilerine ileteceğiz. Onlar da bizim tespit ettiğimiz eksikliklerini en kısa sürede giderecekler. Uyarılarımızı dikkate almayan ve vatandaşımızın sağlığıyla oymaya devam eden iş yerlerini de faaliyetten men edeceğiz." - İSTANBUL