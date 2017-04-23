Büyükçekmece'de 5.5 Metre Yüksekliğinde Atatürk Anıtı Açıldı

Büyükçekmece'de 5.5 Metre Yüksekliğinde Atatürk Anıtı Açıldı

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Mustafa Kemal Atatürk, Gazi Mustafa Kemal, Büyükçekmece, Atatürk