Büyükçekmece'de 23 Nisan Coşkusu

Büyükçekmece Belediyesi'nin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlediği çocuk şenliğinde minikler doyasıya eğlendi.



Büyükçekmece Belediyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 97. yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını düzenlen etkinliklerle kutladı. Kültürpark Amfi Tiyatro'da çok sayıda okulun katıldığı törende öğrenciler, hazırladıkları dans gösterilerini beğeniye sundu. Şiirler okuyan ve çeşitli gösteriler yapan çocuklar coşku dolu anlar yaşadı. Bir diğer kutlama noktası olan Atatürk Kültür Merkezi'nde ise çocuklar atölye çalışmalarına katıldı. Resim çizen, boyama yapan, kilden heykeller yapan çocuklar, ahşaba şekil verdi. Kültür merkezinde aynı zaman da çocukların çizdiği resimler sergilendi. Ayrıca, Sinanoba Büyük Atatürk Parkı'nda Büyükçekmece Belediyesi 5. Geleneksel Ödüllü Bisiklet Yarışması ile çocuklar yarıştı. - İSTANBUL