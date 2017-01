Büyükçekmece Belediyesi'nden Şoförlere Özel Eğitim

Büyükçekmece Belediyesi, ilçedeki toplu taşıma ve belediyede görevli şoförler için 'Genel Trafik Kuralları Eğitim' semineri düzenledi. Seminerde sürücülere trafikte araç kullanmanın inceliklerinin yanı sıra trafik uygulamaları hakkında bilgiler verildi.



Büyükçekmece Belediyesi tarafından ilçedeki şoförlere yönelik Atatürk Kültür Merkezi'nde eğitim semineri düzenlendi. Genel trafik kurallarını konu alan seminerde sürücüler trafik bilinci, trafik kuralları ve dünyadaki trafik uygulamaları hakkında bilgilendirildi. Büyükçekmece Trafik Denetleme Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Selahattin Yüksel tarafından verilen seminerde, yenilenen trafik levhaları hakkında bilgilendirme yapıldı. Genel trafik kurallarının anlatıldığı seminer kapsamında, yollarda üstünlüğün hangi araçta olduğu ve trafik uygulamalarındaki öncelikler anlatıldı.



Trafik tüm yönleriyle ele alındı



Büyükçekmece'de düzenlenen seminerde ülkenin en büyük sorunlarından olan trafik kural ihlalleri tüm yönleriyle ele alındı. Şoförlerin yoğun katılım gösterdiği seminerde trafik kazalarının can ve mal kaybının yanı sıra sosyal ve psikolojik boyutuna da değinildi. Uygulamaların evrensel boyutuyla anlatıldığı eğitimde, şoförler merak ettikleri sorulara da yanıt buldu.



Trafik eğitimine şoförlerden tam not aldı



Büyükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen trafik konulu eğitim semineri ilçede görev alan sürücülerden tam not aldı. Trafikte çok fazla sorun yaşadıklarını söyleyen Hasan Şahin, "Trafikte her türlü sorunlar yaşıyoruz. Bizler trafikte bencil insanların sıkıntısını daha çok çekiyoruz. Büyükçekmece Belediyesi'ne böyle bir eğitim ortamı sağladığı için çok teşekkür ediyoruz. Seminerde emeği geçen sayın başkanımıza ve yardımcılarına minnettarız" dedi. Eğitim seminerinin otobüs şoförleri için önemli olduğuna belirten Şenol Tan ise, "Seminerde aydınlanıyoruz ve daha iyi konulara değiniyoruz. Bizler şoför olarak daha iyi konulara değiniyoruz. Burada çok güzel konulara yer veriliyor ama bu seminerde ilk başta otobüsçülerle konuşulması lazım. Bizler kamuda çalışanlar olduğumuz için biz bunlara uymak zorundayız" diye konuştu. - İSTANBUL