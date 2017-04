Büyükçekmece Belediyesi'nden Örnek Uygulama

Büyükçekmece Belediyesi tarafından hizmete açılan "Sevgi Eli Gıda Bankası" ile ihtiyaç sahibi vatandaşlar sürekli olarak gıda, giyecek ve temizlik malzemesi gibi her türlü ihtiyacını karşılayabilecek.



Büyükçekmece Belediyesi sosyal belediyecilik anlamında, anlamlı bir projeye daha imza attı. İhtiyaç sahibi vatandaşların sürekli olarak gıda, giyecek ve temizlik malzemesi imkanı sunacak olan "Sevgi Eli Gıda Bankası" Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün katıldığı törenle hizmete açıldı. Hizmet vermeye başlayan "Sevgi Eli Gıda Bankası" ile birlikte belediye tarafından belirlenen ve ihtiyaç sahiplerine verilen kart ile markete giden vatandaşlar dilediği ürünü alabilecek. Her ürünün bir puanı olacak ve alışveriş sonrası bu puanlar ihtiyaç sahiplerine verilen kartta yüklü puandan düşecek.



Vatandaşlar kendilerine verilen kartla giyimden, gıdaya, temizlik ürünlerinden, züccaciyeye kadar her türlü ihtiyaçlarını karşılayabilecek.



"İnsanlık onuruna yakışır örnek bir uygulama"



Büyükçekmce Belediye Başkanı Hasan Akgün, Tepecik'te Aksa Cami altına açılan "Sevgi Eli Gıda Bankası" işleyişi hakkında bilgi verdi. Sosyal belediyecilik anlayışı içerisinde, mağdur vatandaşların gelip alışveriş yapabileceği bir market olduğunu söyleyen Başkan Akgün, "Herhangi bir marketten farkı yok. Tek farkı para alınmıyor. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma Derneği, Büyükçekmece Belediyesi bu işi daha önşe şöyle yapıyordu. Belediyenin depolarında paketliyoruz ve ihtiyaç sahiplerine bırakıyorduk. 3 bin- 4 bin aile bu paketler ulaşıyordu ama biz kendimiz seçip paketlerin içerisine koyuyorduk. Şimdi bu markete bizim belirlediğimiz ve kendilerine vermiş olduğumuz bu Sevgi Eli Market'ten alışveriş yapacağı kredi kartıyla ihtiyaç sahibi kişiler bu markete geliyor. Gelinlikten ayakkabıya, deterjandan zücaciyeye kadar ne varsa alışverişini yapıyor. Kasaya gidiyor kartını veriyor. Ödemesini yapıyor ve gidiyor. İnsanlık onuruna ve sosyal devlet, sosyal belediyecilik anlayışına yakışır örnek bir uygulamadır. Sevgi eli markete,sosyal yardımlaşma derneğimize yardım yapan vatandaşlarımızın yardımları devletin kanunu gereğince vergilerinden düşüyor" dedi.



Birçok Büyükçekmecelinin katıldığı "Sevgi Eli Gıda Bankası" açılış töreninde projeye destek veren hayırseverlere de plaket ve teşekkür belgesi verildi. - İSTANBUL