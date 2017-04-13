Büyükçekmece Belediyesi'nden Engelsiz Oy Kullanma Hizmeti

16 Nisan Pazar günü yapılacak olan Anayasa Değişikliği Referandumu için Büyükçekmece Belediyesi engelli, yatalak, hamilelik, yaşlılık veya hastalık nedeniyle evlerinden çıkamayacak durumda olanlara ulaşım hizmeti sağlayacak.



Büyükçekmece Belediyesi, 16 Nisan Pazar günü yapılacak olan referandum da oy kullanmak isteyen engelli, yatalak, hamilelik, yaşlılık veya hastalık nedeniyle evlerinden çıkamayacak durumda olanlara ulaşım hizmeti sağlayacak.



"En önemli vatandaşlık görevi"



Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, oy kullanmanın en önemli vatandaşlık görevlerinden olduğunu belirterek, "16 Nisan Pazar günü yapılacak referandum da oy kullanmak isteyen ancak sağlık açısından problemi bulunan vatandaşlarımıza ulaşım imkanı sağlayacağız. Belediyemiz Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri yatalak hasta, engelli, hamile veya yaşlılık nedeniyle evlerinden çıkmakta zorlanan vatandaşlarımıza ulaşım hizmeti verecektir. Bu durumda olan vatandaşlarımız veya yakınlarının belediyemizin ilgili telefon numaralarını aramaları durumunda, kendilerini evlerinden alınıp oy kullanma işleminden sonra yeniden evlerine ulaştırılacaktır" ifadesini kullandı.



16 Nisan Pazar günü, engelli veya yataktan kalkamayacak durumda olanlar 0 212 863 30 76 nolu telefondan, hamile, yaşlı veya hastalık gibi durumlarından ötürü evden çıkamayanlar ise 0 212 873 20 97 nolu telefonu arayarak ulaşım hizmeti talep edebilecekler. - İSTANBUL