Büyükçekmece Belediyesi Emıtt'e Ev Sahibi Olarak Katıldı

Bu yıl 21'inci kez kapılarını açan Doğu Akdeniz Uluslararası Seyahat ve Turizm Fuarı EMITT'e v sahibi olarak katılan Büyükçekmece Belediyesi, kurduğu stantta projelerini ve ilçeyi tanıttı. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Türkiye turizmde dünya liderliğine yükselecektir. Dünyanın tamamını gezdim Türkiye'den daha çok çeşitlilik arz eden bir turizm bölgesi yok diyebilirim" dedi.



Büyükçekmece Belediyesi'nin çalışmalarıyla hayata geçirilen TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi 21'inci kez Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve seyahat Fuarı EMITT'e ev sahipliği yaptı. 26-29 Ocak tarihlerinde ziyaretçilerine açık olacak EMITT Fuarı, yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda katılımcıya ev sahipliği yapıyor. aynı zamanda fuara Ev sahipliği yapan Büyükçekmece Belediyesi'de EMITT'e kurduğu stantta ilçenin turistik ve tarihi mekanlarını tanıtıyor.



"Türkiye turizmde dünya liderliğine yükselecektir"



TÜYAP açılırken yaşadıkları heyecanın hala devam ettiğini belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Bu fuarı açarken çok heyecanlıydık. 21'inci EMITT Fuarı'nda da yine aynı heyecanı taşıyoruz. Belediye başkanları için bunlar önemlidir. Bizim tuzumuz, gazımız bunlardır. Yüzlerce belediye başkanı arkadaşlarımızı burada ağırlamaktan beldelerimizi burada ağırlamaktan, onlara hizmet etmekten son derece mutluyum Aynı zamanda yurt dışından gelen birçok kardeş şehirlerimiz var. Bu sene daha çok içe dönük bir turizm görüyoruz. Avrupa'dan pek katılım göremiyoruz. Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlar gereğince bir çekingenlik var. Bunu aşacağız Türkiye turizmde dünya liderliğine yükselecektir. Dünyanın tamamını gezdim Türkiye'den daha çok çeşitlilik arz eden bir turizm bölgesi yok diyebilirim" dedi. - İSTANBUL