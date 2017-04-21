Büyükçekmece Belediyesi CHP Meclis Üyesine Silahlı Saldırı

* Ağır yaralanan Erkan Koçali'yi, yeğeninin alacak verecek meselesi nedeniyle vurduğu öne sürüldü.



Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ - İSTANBUL DHA



Büyükçekmece Belediyesi CHP'li Meclis üyesi Erkan Koçali uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.



Olay saat 12.30 sıralarında Büyükçekmece'de meydana geldi. D-100 Karayolu üzerinde aracı ile seyir halinde olan Koçali'nin yanına gelen başka bir araçtan ateş açıldı. 3 merminin isabet ettiği araçta bulunan Koçali yaralandı. Araçta bulunan 2 kişi ise saldırıyı yara almadan atlattı. Koçali hastaneye getirilerek tedavi altına alındı. Erkan Koçali'nin durumunun ağır olduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Hastaneye gelen polis ekipleri araçta incelemelerde bulundu. Polisin yaptığı ilk araştırmada saldırıyı alacak-verecek meselesi yüzünden Koçali'nin yeğeni tarafından gerçekleştirdiğini tespit etti. Polis kimliği tespit edilen saldırganı arıyor