Büyükçekmece Belediyesi CHP Meclis Üyesine silahlı saldırı İSTANBUL - Büyükçekmece Belediyesi CHP Meclis Üyesi Erkan Koçali silahlı saldırıya uğradı. Alacak verecek davası yüzünden olduğu iddia edilen saldırıda ağır yaralanan Koçali ameliyata alınırken durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Büyükçekmece Belediyesi CHP Meclis Üyesi Erkan Koçali beraberindeki 3 kişiyle birlikte E-5 karayolu üzerinde seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradı. Koçali'nin alacak verecek meselesi yüzünden yeğeni O.K.'nin silahlı saldırısına uğradığı iddia edildi. Vücuduna 3 kurşun isabet eden ve ağır yarlanan Meclis Üyesi Koçali saldırı sırsında araçta bulunan arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı. Büyükçekmece'de özel bir hastaneye kaldırılan Koçali'nin ameliyata alındığı ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.