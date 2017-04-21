Büyükçekmece Belediyesi CHP Meclis Üyesine Silahlı Saldırı
İstanbul'da Büyükçekmece Belediyesi CHP Meclis Üyesi Erkan Koçali silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna 3 kurşun isabet eden Koçali'nin durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
Büyükçekmece Belediyesi CHP Meclis Üyesi Erkan Koçali silahlı saldırıya uğradı. Alacak verecek davası yüzünden olduğu iddia edilen saldırıda ağır yaralanan Koçali ameliyata alınırken durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
ARAÇTAYKEN YEĞENİ TARAFINDAN SİLAHLI SALDIRIYA UĞADI
Büyükçekmece Belediyesi CHP Meclis Üyesi Erkan Koçali beraberindeki 3 kişiyle birlikte E-5 karayolu üzerinde seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradı. Koçali'nin alacak verecek meselesi yüzünden yeğeni O.K.'nin silahlı saldırısına uğradığı iddia edildi.
DURUMU CİDDİ
Vücuduna 3 kurşun isabet eden ve ağır yarlanan Meclis Üyesi Koçali saldırı sırsında araçta bulunan arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı. Büyükçekmece'de özel bir hastaneye kaldırılan Koçali'nin ameliyata alındığı ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.