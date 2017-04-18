Büyükçekmece Belediyesi, Beste Yarışması Düzenliyor

Büyükçekmece Belediyesi, Türk Sanat Müziği'ne kalıcı eserler kazandırmak amacıyla "1'nci Altın Köprü Türk Sanat Müziği Beste Yarışması" düzenliyor.



Büyükçekmece Belediyesi, "1'nci Altın Köprü Türk Sanat Müziği Beste Yarışması" için geri sayıma başladı. Türk Sanat Müziği'ne kalıcı eserler kazandırmak amacıyla "Sanat Köprüsünü Besteyle Kuruyoruz" sloganıyla düzenlenen yarışmaya 7'den 70'e tüm bestekarlar katılabilecek.



"Türk Sanat Müziği'ne kalıcı eserler kazandırılacak"



Büyükçekmece Belediyesi ve Büyükçekmece Musiki Derneği işbirliğiyle düzenlenen yarışmanın amacının Türk Sanat Müziği'ne kalıcı ve nitelikli eserler kazandırmak olduğunu belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, yarışmaya katılacak bestekarlara başarı diledi.



25 Ağustos son katılım tarihi



"1. Altın Köprü Türk Sanat Müziği Beste Yarışması" için son başvuru tarihi 25 Ağustos 2017 olarak belirlendi Yarışmada birinciye 4 bin TL, ikinciye 3 bin 500 TL, üçüncüye 2 bin 500 TL ve yedi adet mansiyon ödülü olarak bin 500 TL para ödülü verilecek. - İSTANBUL