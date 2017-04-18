Büyükçekmece Belediyesi, Beste Yarışması Düzenliyor

BÜYÜKÇEKMECE Belediyesi, "1. Altın Köprü Türk Sanat Müziği Beste Yarışması" için geri sayıma başladı.Türk Sanat Müziği'ne kalıcı eserler kazandırmak amacıyla "Sanat Köprüsünü Besteyle Kuruyoruz" sloganıyla düzenlenen yarışmaya 7'den 70'e tüm bestekarlar katılabilecek.



Büyükçekmece Belediyesi ve Büyükçekmece Musiki Derneği işbirliğiyle düzenlenen yarışmanın amacının Türk Sanat Müziği'ne kalıcı ve nitelikli eserler kazandırmak olduğunu belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, yarışmaya katılacak bestekarlara başarı diledi.



"1. Altın Köprü Türk Sanat Müziği Beste Yarışması" için son başvuru tarihi 25 Ağustos 2017 olarak belirlendi Yarışmada birinciye 4.000 TL, ikinciye 3.500 TL, üçüncüye 2.500 TL ve yedi adet mansiyon ödülü olarak 1.500 TL para ödülü verilecek.



- İstanbul