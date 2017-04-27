Büyükçekmece Belediyesi Albatros Parkı'nı Sattı

Albatros Parkı diye bilinen 30 dönümlük arazi, 11 Nisan'daki ihale ile 'Ortak Girişim' teklifi veren iki şirkete 160 milyon 30 bin liraya satıldı. İhalede en yüksek teklif 'Ortak Girişim' diye teklif veren; Demir Grup Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. - SKY Investment Group Gayri Menkul Ticaret A.Ş. tarafında verildi.

KATAR, ARABİSTAN VE YEMENLİ ORTAKLAR BULUNUYOR

Ortak girişim grubunda yer alan firmalardan Demir İnşaat, Büyükçekmece ve Beylikdüzü'nde çok sayıda projede bulunuyor. Ortak girişim grubunun diğer ortağının ise Katar-Suudi Arabistan ve Yemenli oldukları öğrenildi. Ortak girişim grubunun yüzde 40'ı Demir İnşaat'a yüzde 60'ı ise diğer üç şirkette ait olacak.

"YATIRIM TUTARI 200 MİLYON DOLARI BULUR"

Hürriyet'te yer alan habere göre Demir İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Demir konu ile ilgili "İhale yapıldı ve kesinleşti. Kesinleştikten sonra bize bir tebligat geldi bugün de tebligata cevap verdik. Ödeme süreci başladı yüzde 25'i peşin 3''er ay taksitle yaklaşık faizleriyle de birlikte 168 milyon küsür gibi bir ödeme yapılacak. İhalenin peşin fiyatı 160 milyon 30 bin TL'idi. Büyükçekmece Belediyesi burada plan tadilatını yaparak ana kentten onaylatıp ticaret, turizm ve konut şeklinde çıkartmış, zaten ihale de o şekildeydi. Biz, Katar, Yemen, Suudi Arabistan grubunun oluşturduğu bir firma ile girdik. Bu firma da çok güçlü bir grup amaç sadece bu ihale ile kalmak değil başka projelere de katılarak Türkiye'ye sermaye getirmek. Projeye bu sene 3 ila 4 ay içerisinde geliştirip en geç Eylül ayına kadar da kazma vurmayı planlıyoruz. Karma proje olarak içerisinde konut, ticaret ve turizm var...Toplam yatırım bedeli 200 milyon dolar olabilir" dedi.

KONUT VE TURİZM ALANI OLACAK

Habertürk'te yer alan habere göre ise belediye yetkilisi "Bu alana belirtildiği gibi konut ve turizm alanı yapılması planlanıyor. Ancak orası park değil. Aslında bu arazi, Albatros Parkı'nın arka tarafındaki imarlı arazi. İmarı da yeni değil. 1972'den beri bu alan imarlı. Bu anlamda, parkı imara açıp sattılar demek doğru değil. Albatros Parkı denilen alan, o arazinin altındaki sahil şeridi" dedi.