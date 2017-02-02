Büyükçekmece Belediyesi 5'inci Kez "12 Yıldızlı Şehir" Seçildi

Avrupa Konseyi, Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi, Büyükçekmece Belediyesi'ni üst üste 5'inci kez "12 Yıldız Şehir" unvanına layık gördü.



Büyükçekmece Belediyesi, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi tarafından 47 üye ülkede kutlanan "Avrupa Yerel Demokrasi Haftası" kapsamında her yıl belirlenen bir tema üzerinden gerçekleştirilen faaliyetlerde ortaya koyduğu projelerle Türkiye'nin gururu oldu. 2016 yılının teması olan "Kültürel Çeşitliliğe Sahip Toplumlarda Birlikte Yaşamak: Saygı, Diyalog, Etkileşim" konusunda Büyükçekmece Belediyesi'nce düzenlenen etkinlikler Kongre'de ödüle layık görüldü.



5 kez üst üste ödül alan tek belediye



Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi tarafından her yıl verilen ve bu yıl 10'uncu yıldönümü olan "12 Yıldız Şehri" ödülünü beşinci kez almaya hak kazanan Büyükçekmece Belediyesi, beş defa üst üste bu ödülü alabilen tek kuruluş olarak ulaşılması güç bir başarıya da imza attı. 31 Ocak Günü Avrupa Konseyi'nde yapılan Çalıştayda Büyükçekmece Belediyesi'nin proje ve faaliyetlerini sunan Dış İlişkiler Müdürü Abdülhamit Pehlivan'a Büyükçekmece Belediyesi'ne verilen ödül takdim edildi. 47 üye ülkeden sadece 23 belediyeye verilen ödüle layık görülen Büyükçekmece Belediyesi, yapmış olduğu çalışmalarla da kongrede örnek belediye olarak gösterildi.



"Başarımız 5'inci kez tescillendi"



Konuya ilişkin bir açıklama yapan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'ne üye 47 ülkeden sadece 23 kuruma verilen "12 Yıldız Şehir" unvanın üst üste 5'inci kez belediyemize verilmesi proje ve faaliyetlerimize ne denli başarı işler yaptığımızı ortaya koymuştu. Belediyemize layık görülen bu ödülde de yine en büyük pay sahibi Büyükçekmece ailemizindir. Ülkemize ve Büyükçekmecemize hayırlı olsun" dedi. - İSTANBUL