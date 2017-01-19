Büyükçekmece Belediyesi 10 Bin 400 Aileye Kucak Açtı

Büyükçekmece Belediyesi, 2016 yılı içinde ilçe genelindeki ihtiyaç sahibi 10 bin 400 aileye çeşitli miktarlarda ayni ve nakdi yardımlarda bulundu. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, sosyal destek hizmetlerinin belediyecilikte en önemli hizmetlerden bir tanesi olduğunu belirterek, "Belediyecilik, insanları mutlu etme sanatıdır. Bizde insanlarımızın mutluluğu için bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz" dedi.



Büyükçekmece Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü, 2016 yılında sosyal hizmetler alanında önemli hizmetlere imza attı. Büyükçekmece'de ikamet eden ve gerçek ihtiyaç sahibi oldukları tespit edilen binlerce ailenin sorununa çözüm getirilerek, dertlerine derman olundu.



5 bin 505 öğrenciye eğitim desteği



Büyükçekmece Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü, 2016 yılı içinde ihtiyaç sahibi 10 bin 400 aileye çeşitli miktarlarda ayni ve nakdi yardımlarda bulundu. 5 bin 505 öğrenciye eğitim yardımı yapılırken, 550 öğrenciye de burs imkanı sağlandı. Ayrıca belli periyotlarda düzenlenen toplantılarda iş arayan vatandaşlar işverenlerle buluşturularak 375 kişiye istihdam imkanı yaratıldı. Hakla İlişkiler Müdürlüğü'ne müracaat eden bin 195 kişiye de yönlendirilme yoluyla istihdam sağlandı.



"Önemli bir hizmettir"



Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, gerçek ihtiyaç sahiplerinin tespit edilmesinin ardından bu ailelere durumlarına göre çeşitli ayni ve nakdi yardımlar yapıldığını belirterek, "Sosyal destek hizmetleri belediyeciliğin önemli en önemli hizmetlerindendir. Belediyecilik, insanları mutlu etme sanatıdır. Bizde bu insanlarımızın sıkıntılarına çare olmak, onları mutlu edebilmek adına imkanlarımızı seferber ediyoruz" dedi. - İSTANBUL