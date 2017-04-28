CHP'li Belediye Başkanı 'Albatros' Sorusuna Kızıp Canlı Yayını Terk Etti

Büyükçekmece'de arsa tartışmaları devam ederken canlı yayına katılan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, "Hasan Akgün parkı sattı, yeşil sahayı sattı diyen kimse ahlaksızdır. 1957'de bu belediye kurulmuştur. O günden bugüne burası belediyenin mülküdür. Arsa Albatros Parkı'nın girişinde kalıyor. Burayı park olarak göstermeye çalıştılar. Denizin sıfırında gibi göstermeye çalıştılar. Denizle bu arsa arasında 200 bin metrekare Albatros Parkı var. Albatros Parkı ile bizim bu arsa arasında 15 metre yol var. Bu parkın gerisinde kalıyor. Hiçbir zaman ne yeşil saha olmuş ne park olmuş" diye konuştu. Akgün, "Halk istiyor, itiraz eden 3-5 kişi" dedi. Sunucunun "Bunun için neden halk oylaması yapmıyorsunuz" sorusuna tepki gösteren Akgün canlı yayını terk etti.

TARTIŞMALAR BİTMEDİ

İstanbul Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün sahildeki 30 dönümlük araziyi rezidans ve iş merkezi yapılmak üzere ihaleye çıkardı ve sattı. Başkan Akgün ihaleyi yaptı ama tartışmalar bitmedi. Satışa CHP içinden de Büyükçekmece halkından da tepki var. RS FM'de Yavuz Oğhan'ın "Bidebunudinle" programına katılan Hasan Akgün, "Halk istiyor, itiraz eden 3-5 kişi "dedi. " Yavuz Oğhan'ın "Bunu ölçmek için neden halk oylaması yapmıyorsunuz" sorusunu yanıtlamak yerine ise yayını terk etti. Aynı yayına katılan CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker de satışa itiraz ettiğini belirterek "Genel Merkez'e durumu ilettik" dedi.

''HALK İSTEMESEYDİ BİZİ DESTEKLEMEZDİ''

CHP'nin İstanbul Büyükçekmece Belediyesi, sahildeki 30 dönümlük araziye rezidans, otel ve iş merkezi yaptırmaya hazırlanıyor. Yıllardır devam eden süreçte sona gelindi. Belediye ihaleyi yaptı, şimdi sonbaharda kazma vurulmaya hazırlanılıyor.İhaleyi Katar, Suudi Arabistan ve Yemen'li ortaklarıyla alan Demir inşaat Belediye'ye de yakın bir firma. Tartışma hem bu firma üzerinden sürüyor hem de arazinin halkın kullanımına açılması yerine inşaat alanına çevirilmesi üzerine. CHP'li Belediye Başkanı ise bir bardak suda fırtına koparıldığı kanaatinde. Hasan Akgün RS FM'de Yavuz Oğhan'ın "Satmasanız olmuyor mu" sorusunu yanıtladı.

''BURAYI CAZİBE MERKEZİ YAPACAĞIM''

Akgün, "Satmasam olmuyordu. Ben belediye başkanıyım halkın önüne çıktığım zaman onlara projelerimi anlatırım, onların arkasında dururum, halk da bana oy verir. Bu haberleri yapan 3 kişinin değil, Büyükçekmece halkının isteğine göre biz hizmetlerimizi yaptık bugüne kadar ve bundan sonra da aynen böyle yapmaya devam edeceğiz. Halk bunun yapılmasını istemeseydi, bizi bugüne kadar desteklemezdi. Amaç bağcıyı dövmekse benim sizinle ve hiçbir basınla işim olmaz. Ama amaç üzüm yemekse size anlatırım. Bizi hedef alan 3-5 tane özel muhalifin yalanlarına dolanlarına cevap vermek meselesiyse, Hasan Akgün bunlara cevap vermez, başkalarına gidecekler. 'Hasan Akgün yeşil sahayı, parkı sattı' diyen ahlaksızdır. Burasını İstanbul'un bir cazibe merkezi yapacağım. Vatandaş bizden hizmet istiyor. Burayı mezbelelikten kurtardım. Yeşil alan falan bahane, gelsinler vereyim ben onlara yeşil alan. Burası değerli bir yer olmasa ben buraya otel, motel yapar mıyım? Mesire yeri değerli yer olmaz, değerli yer otel yeri olur, ticaret yeri olur. Mesire yeri ticaret alanı yapılamayacak yerler olur. Büyükçekmece'den Çatalca'ya kadar mesire yeri çok oraya gitsinler"

"EN UFAK BİR TEREDDÜTÜMÜZ YOK"

Hasan Akgün, "Büyükçekmece Basketbol Takımı'nın Kulüp Başkanı benim. Bölgemizde büyük çaplı inşaatlar yapan Demir İnşaat geçen sene takımımızın sponsoruydu. 'Demir İnşaat geldi burayı aldı, zaten belediyenin sponsoruydu' diye yazıp çizeceklerdir, varsın yazsınlar çizsinler. En ufak bir tereddüt ve endişemiz yok, her şeyimiz açık" dedi.

CANLI YAYINI TERK ETTİ

CHP'li Akgün, "Halk istiyor" diyorsunuz, neden halka sormuyorsunuz" sorusu üzerine yayını terk etti. Akgün, "Ben halkıma sordum, 5 defa bana sandıkta, 'yürü, arkanızdayız' dediler. Bundan başka daha halka sorulur mu? Benim cevaplarım bundan ibarettir, dedikoduyla işim yok, güle güle" dedi.

AKGÜN'ÜN KANDIRILDIĞI DEDİĞİ CHP'Lİ VEKİL: İTİRAZ ETTİK

Hasan Akgün canlı yayında milletvekilleri Eren Erdem ve Ali Şeker'in de kandırılmaya çalışıldığını söyledi. CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker ise "Belediye'nin adına satışın kayıtlı olması, oradaki güzelim ağaçların olmadığı anlamına gelmiyor. Burada daha önceden günübirlik turistik mesire alanıydı. Vatandaşlar olarak talebimiz, burasının kamunun ortak alanı olarak kalması, belediye değerlendirip halkın kullanımına açabilir. Buranın değerli bir yer olması, halkın yararlanmayacağı anlamına gelmez" dedi. Şeker de konunun halk oylamasıyla halkın kararına bırakılması gerektiğini söyledi. Şeker, "Bu konuyu partinin yetkili organlarına ilettik. 'Bölgede vatandaşların bu konuyla ilgili sıkıntısı olduğunu, oranın kamu elinde kalıp, halkın kullanımına açılmasının daha doğru olduğunu düşünüyorum. Orada yeteri kadar rezidanslar, oteller var. Yeteri kadar betona boğuldu, bizim ihtiyacımız olan ağaçlık, koruluk alanlar ve bunları da korumalıyız diye düşünüyorum" diye konuştu.

"DERDİMİZ AĞAÇ DEĞİL, BAŞKANIN KOLTUĞUYMUŞ"

Albatros Parkı'nın satılmasına karşı çıkan "Diren Büyükçekmece" Platformu Sözcüsü Dursun Karakuş da şunları söyledi: "Belediye başkanının maalesef olayın başından beri tavrı aynı şekilde. Amacı direnişe destek veren arkadaşları yalnızlaştırmak ve işi küçük kasaba siyasetinin içine çekmeye çalışmak. Onların derdi ağaç değil, benim koltuğum benzeri sözler üzerinden yürüyor. Gerçek bu değil. Yıllardır bu alanın yeşil alan olması için mücadele ediyoruz. Bu güce ve morali de Gezi'den aldık. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konudan bizzat haberi var. Hatta Ali Şeker ve muhtarımız randevu alıp Kılıçdaroğlu'yla görüştüğünde 'Ben işin böyle olduğunu bilmiyordum. Kesinlikle geleceğim' dedi ama gelmedi. Bir basiretsizlik var."