Büyükbaş Hayvan Taşıyan Kamyon Suyla Dolup Taşan Yolda Mahsur Kaldı

İZMİR'in Ödemiş, Tire ve Kiraz ilçelerinin kent merkezleri, dünden (cuma) itibaren başlayan yağmur yağışından olumsuz etkilendi. Yüksek ve iç kesimler ise yine aynı zamanda başlayan kar yağışıyla beyaza büründü. Belediye ekipleri kent merkezlerinde yağmurun yarattığı olumsuzluğu gidermek için çalışırken, yüksek ve iç kesimlerdeki kar yağışı sonrası kapanan yolların açılması için çalışma yapıyor.



Ödemiş, Tire ve Kiraz ilçelerinde hayat, dün sabahtan itibaren başlayan yağmur ve kar yağışı sonrası olumsuz etkileniyor. Kent merkezlerinde sağanak, yüksek ve iç kesimlerde ise kar yağışı etkili oluyor. Ödemiş'in Ovakent Mahallesi'nde, ilçeye büyükbaş hayvan getiren 35 Z 2724 plakalı kamyon, suyla dolup taşan yolda mahsur kaldı. Vatandaşların ihbarıyla yola giden itfaiye, 3 saat süren iş makinesi destekli çalışmayla kamyonu kurtardı. Ödemiş'in Horzum Mahallesi'nde ise yoğun kar yağışı nedeniyle kırsal mahallelerin yolları kapandı. Belediye ekipleri, yolda mahsur kalan araçların kurtarılması ve yolların açılması için çalışma başlattı. Yoğun kar yağışının olduğu Gölcük Mahallesi'nde ise ekipler, kar küreme çalışmaları yapıyor. Ödemiş'te su baskını yaşanan Zafer ve Ocaklı mahallelerinde ise itfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Ödemiş Belediyesi'ne bağlı ekiplerin ise Bozdağ Mahallesi'nde mahsur kalan araç ve vatandaşları kurtardığı belirtildi. Gece boyunca süren çalışmalar kar küreme çalışmalarının ardından tuzlama çalışmaları aralıksız sürdü. Sıcaklığın düşmesiyle Tire'de ise dağlık mahalleler Cambazlı, Güme, Somak, Küçük Kemerdere, Büyük Kemerdere ve Çukurköy'de, yolların ulaşıma kapandığı belirtildi. Tire Belediyesi, olumsuz hava şartlarının getirdiği olumsuzlukları gidermek için çalışırken, İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin tüm ilçelerde teyakkuzda olduğu belirtildi. Kiraz İlçesi'ne bağlı kırsal yüksek kesimlerde de kar yağışının etkili olduğu bildirildi. Özellikle Ovacık Mahallesi'nin kar yağışından olumsuz etkilendiği kaydedildi. Mahallede kar yağışı sonrası elektriklerin kesik olduğu öğrenildi. Mahallede kar kalınlığının 30 santimetreye kadar ulaştığı belirtildi. - İzmir