Büyükanneye Torun Maaşı Ödemeleri Yarın Başlıyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, büyükanne projesinde yarın ödemelerin yapılacağını açıkladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre büyükanneye torun maaşı ödemesi yarın başlıyor.
ÖDEMELER 12 AY SÜREYLE VERİLECEK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın (ÇSGB) başlattığı Büyükanne Projesi'nde 10 il de torun maaşı almaya hak kazanan 6 bin 500 aile bakanlığın internet sitesinden ilan edilmişti. ÇSGB Büyükanne Projesi kapsamında torun maaşı almaya hak kazananların 12 ay süreyle 425 TL karşılıksız maddi destek alacaklar. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın açıklamasına göre ödemeler yarından itibaren başlıyor.
105 BİN KİŞİ BAŞVURMUŞTU
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Büyükanne Projesine 105 bin kişinin başvuru yaptığını açıklamıştı. Bu başvurulardan 27 bin tanesi uygunluk kriterlerine uyarken 27 bin kişi içinden ilk etapta 6 bin 500 kişi seçilmişti. Bakan, daha önce yaptığı açıklamada bu kriterleri ailenin gelir düzeyi, çocuk sayısı, doğumun normal veya sezeryan doğum olması, büyükannenin sağlığı ve yaşı olarak açıklamıştı. Bir yıl sürecek pilot uygulama sonrası verim alınması durumunda torun maaşı kriterlere uyan tüm ailelere verilecek
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